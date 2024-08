Pár nap csupán már a nyári szünet és újra be kell ülniük a padba a diákoknak. Mint minden évben ilyenkor, most is akadnak persze néhányan, akik alig várják, hogy találkozhassanak régi kis barátaikkal, másoknak viszont nem kis lelki terhet okoz az iskolakezdés. A közösségi oldalon terjedő jó tanács szerint a gyerekek sokat segíthetnek szorongó kis társaiknak, ha azok nehezen találnak barátokat, egyedül töltik a tízperces szünetet, félénkek, visszahúzódók. Jól jöhet ilyenkor, ha a többiek a kis magányosra barátságosan ráköszönnek, küldenek felé egy mosolyt, megkérdezik, hogy mellé ülhetnek-e a padban. Az apró figyelmesség, kis kedvesség megkönnyítheti az iskolakezdést, hatalmas változást hozhat az életükben, sőt, még az is lehet, hogy életre szóló szoros barátságot kötnek így a gyerekek.