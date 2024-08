Az iskolák takarítását az intézmények saját takarítói végzik, mely idejének hossza az elvégzendő feladatok és az iskolaépületek területének arányában változik, általában négy-öt hetet vesz igénybe a teljes takarítás – áll a tankerületi központ közleményében. A fő feladatok közé tartoznak a festési és karbantartási munkák, valamit a festés utáni takarítás is.

A Weöres-iskolában a tornatermi öltözők belső nyílászáróit cserélik

Fotó: Haraszti Gábor



– Jelenleg is javában zajlanak a munkálatok a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézményekben – tájékoztatott Egyházi Andrea tankerületi igazgató. – 2024 nyarán általános karbantartások, festések, padozatfelújítások, a fűtésrendszerek éves karbantartási munkálatai folynak, melyeket részben az intézmények saját karbantartói, részben pedig külső vállalkozók végeznek. Hangsúlyt fektetünk a mellékhelyiségek, vizesblokkok karbantartására, tisztasági festésére is – emelte ki Egyházi Andrea.

Nyílászárócserék, fűtésrendszer-átvizsgálás, égéstermék-elvezetők felülvizsgálata

Mint megtudtuk, ezzel egy időben a rendszergazdák karbantartják a számítástechnikai szaktantermeket és számítógépeket.

– Jelenleg is folyik a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola öt tantermének parkettafelújítása és a Weöres Sándor Általános Iskola tornatermi öltözői belső nyílászáróinak részbeni cseréje – folytatta az igazgató. – Részlegesen felújítjuk a Tarczy Lajos Általános Iskola külső fa nyílászáróinak és a tornaterem tetőszerkezetét, átmossuk az iskola radiátorokat, valamint helyreállítjuk az utcafronti homlokzatot. Továbbá zajlik a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola fűtésrendszerének átvizsgálása is. Ezenkívül a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium aulafolyosó mennyezetének javítását is beterveztük, és sort kerítünk a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények égéstermék-elvezetőinek éves felülvizsgálatára is – tájékoztatott Egyházi Andrea.