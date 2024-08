A látogatók is sikerrel a kerítéshez hívhatják a csapatot, főleg, ha visznek nekik almát, amit itt ki is készítenek nekik.

Bognár Ákos: – Mámi, a vezértehén elvette kézből az almát és az ő példáját követte a teljes csapat. Eleinte persze csak páran voltak, akik az emberhez oda mertek jönni, a többiek akkor még távol álltak meg a kerítéstől, de egy idő után rájöttek, hogy finom falatokat kaphatnak. Tehát igazából az összes többi dámot a vendégek szelídítették meg. Egyre több szarvas látta, hogy a bátrabb társaik a két lábon járóktól milyen kajákat kapnak és mennyire élvezik ezt a csemegézést, mennyire jóllaknak és csatlakoztak hozzájuk. Friss tapasztalat, hogy az idei borjúk már sokkal közelebb jönnek a kerítéshez, mint a tavaly születettek. Szelídebbek.

Szitó Martina és Naomi

Forrás: Szarvaskúti Dámfarm

– Más érdekes viselkedési formákat is megfigyeltek már. Az egyikről írtunk is korábban, amikor eltűnt Angyalka, a kortársainál kisebb borjú, de kiderült, hogy az anyaállat óvta meg attól, hogy a nedves hóra kijöjjön, csak azután engedte ki, amikor a csapat már letaposta a beálló körül a havat.

Szitó Martina: – Hónapról hónapra mindig van valami érdekesség, amit megfigyelünk. Például láttuk, hogy tejkommuna van, tehát minden anyaállat az összes borjút szoptatja, ugyanakkor mindenki csak a saját gyermekét tisztogatja. Viszont megeteti másét is. Az anya a farm közepén ki is ad egy jelzőhangot és akkor szaladnak oda hozzá mind a kicsi borjak. Még Angyalka is, aki ugyan tavaly született, tehát gyakorlatilag felnőtt, de idén is beállt egy kis extra szoptatásra.