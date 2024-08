A Tapolcán élő Lovász Gábor 1929. augusztus 28-án született Raposkán, itt járt népiskolába, majd Szigligeten aranykalászos gazdaképző iskolát végzett. 1950-ben sorozták be katonának, majd Keszthelyen elvégezte a mezőgazdasági technikumot, a mezőgazdasági akadémiát, ahol mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett. Még a keszthelyi mezőgazdasági akadémia – később egyetem – végzős hallgatójaként értesült a forradalmi eseményekről, így 1956 októberében több iskolatársával együtt úgy gondolta, hogy az igazságtalan politikai rendszer ellen vidéken is fel kell lépniük.

Az idén kilencvenöt éves Lovász Gábort Bolla Albert polgármester köszöntötte a családi születésnapi ünnepségen

Fotó: Szijártó János/Napló

Keszthelyen az akadémia lett a helyi forradalmi események centruma és a város forradalmi tanácsát is a Georgikon épületében választották meg 1956. október 26-án. Aztán a forradalom leverése után őt is utolérte a kommunista hatalom bosszúja. A veszprémi börtönből aztán az előzetesben töltött hónapok után a bíróság ítélete alapján elengedték úgy, hogy tizenhat hónapot kapott, három évre felfüggesztve. A súlyos börtönévektől szerinte az mentette meg, hogy akkoriban nagy szükség volt a mezőgazdászokra.

Ezt alátámasztja, hogy 1959-től Taliándörögd főagronómusa volt, majd Raposkán tsz-elnök lett. 1963-tól a Veszprémi Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalban, majd a Pápai Járási Földhivatalban dolgozott talajszakértőként. 1956-os múltja miatt csak több évnyi ingázás után kerülhetett lakóhelyére, a tapolcai járási földhivatalhoz, ahonnan 1989-ben vonult nyugdíjba.

Lovász Gábor a rendszerváltás után is aktív maradt, a helyi kisgazdapárt elnöke lett, ezzel együtt tapolcai önkormányzati képviselőként, a mezőgazdasági, majd a földrendező bizottság elnökeként is tevékenykedett. A kárpótlás során visszaszerzett egykori saját birtokain nyugdíjasként gazdálkodott 93 éves koráig. 1991-ben Göncz Árpád köztársasági elnöktől vette át az 1956-os emlékérmet. Felesége hat éve hunyt el, fia pedig közlekedési balesetben 2006-ban. Lánya, veje, négy unokája, három dédunokája mellett unokatestvére, két unokaöccse és unokahúga is köszöntötte a tágabb család tagjaival és a barátokkal együtt.