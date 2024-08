Közlekedés 57 perce

Kiskapura leltünk a Házgyárin

A városban közlekedők körében ismert, hogy a Házgyári út nyugati szakasza is – biztonsági okokból – csak hatvan kilométer per órával járható. Az intézkedés érthető, viszont egy kiskapura leltünk. Van egy szakasz, ahol a folyamatos sebességkorlátozás – ha csak rövid szakaszon is, de – feloldódik. Mert egy kereszteződés feloldja, s csak később ismétlődik a tábla.

Benkő Péter Benkő Péter

A kereszteződést az ipari zóna irányából levezető út – Henger, illetve Piramis utca – képezi, melynek végén egyébként stoptábla kötelezi megállásra a Házgyári utat elérőket jobbra vagy balra kanyarodás előtt. Nos, itt, ezen a helyen leltünk egy kiskapura, ahol a Házgyári hatvanas korlátozását a csomópont feloldja, s vagy száz méter (ránézésre!), illetve egy autóbuszöböl után ismétlődik meg újra a sebességkorlátozás. Itt leltünk egy kiskapura: a sebességkorlátozás egy rövid szakaszon nem áll fenn

Fotó: Benkő Péter/Napló Nem nyer tehát sok időt az ügyeskedő, a rövid szakaszt kihasználva gyorsítani kívánó autós, tapasztalatunk szerint végig betartja mindenki a hatvanat, mégis érdekes, hogy nem a kereszteződésben, hanem jóval lejjebb helyezték el az ismétlő táblát. Biztos van valami oka…

