Bach Kamarakórus München, Orlando Énekegyüttes és Vikman Pál, Felix Mayer karmester – ők az évek óta visszatérő fellépői a bakonybéli monostor Szent István-ünnepének. A kivételes Bach-koncerttel idén is lenyűgözték a közönséget.

Koncert a bakonybéli monostorban – Mi a titok? A műsorválasztás, a szakrális tér varázsa? Bizonyára, és természetesen a kiváló muzsikusok, akik érkezzenek a világ bármely tájáról, Felix Mayer vezetésével közösen, hatalmas munkával hozzák létre a produkciót

Fotó: Oláh Gergely Máté / Forrás: Szent Mauríciusz Monostor

A sikeres koncert – mint minden évben –, most is a dörgicsei Landhausból indult, ahol a müncheni zongoraművész, Reith Andreas birtokán az Angliából, Lengyelországból, Hollandiából, Izraelből, Németországból, Magyarországról érkező zenészek Felix Mayer karmester vezetésével már az első percben megtalálták a közös hangot Bach örökérvényű muzsikájában. Ismerve a kórusokat, a kiváló karmestert, a „dörgicsei Bach Akadémia” szellemét, nagy várakozás övezte a bemutatót – számolt be róla oldalán a bencés szerzetesközösség.