Az első három helyezett csapat kupát kapott, és a szervezők átadták a legkreatívabb csapatnak járó elismerést

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A lecsófesztivál országosan is igen népszerű

A főszervező elmondta azt is, az Országos Lecsófesztivál legnagyobb támogatója az önkormányzat, valamint idén egy bank, de a helyi vállalkozók is szívesen segítik lehetőségük szerint a rendezvényt. Nagyon fontos ez, a szervezőknek hatalmas segítség, ahogyan a kézművesek, vendéglátó egységek kitelepülése is. Arról is beszélt Tóth-Renczes Katalin, hogy a legfőbb támogatók végső soron a versenyző, lecsófőző csapatok. – Idén már vannak, akik tizennegyedszer gyújtottak alá a kondérnak. Viszont a rendezvényen első alkalommal részt vevők is ugyanolyan lelkesek. A csapatok kétharmada helybeli, egyharmada az ország más részéről érkezett, utóbbiaknál mindig fellelhető a balatonkenesei kötődés. Idén legmesszebbről egy vegyes csapat érkezett, tagjainak egy része Eger környéki, másik részük fővárosi, de jöttek a Dunakanyarból is, és minden évben igyekszünk meghívni a környező településeket is.

A lecsófőző verseny zsűrielnöki tisztjét nem először vállalta Kocsis Bálint mesterszakács, aki Kenesén született, és ugyancsak magáénak érzi a rendezvényt. Ő egyébként a hagyományos lecsó kedvelője, de Balatonkenesén mindig érik meglepetések, különlegességek.



Mit pontozott a zsűri?