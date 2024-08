Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyarországon a horgászok alkotják a legnagyobb civil szervezetet. Hangsúlyozta, hogy folyamatos párbeszéd zajlik a kormány és a horgászok között, és együtt dolgoznak a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégián.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, hogy a horgászok száma évről évre növekszik, ami részben a horgásznagykövetek munkájának köszönhető. Kiemelte, hogy a horgászok számíthatnak a kormány támogatására.

A videóban megszólalt Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke is, aki elmondta, hogy a horgásznagykövetek komoly sikereket értek el saját területükön, legyen az sport, kultúra vagy politika. „Amikor tizenegy évvel ezelőtt úgy döntött néhány horgászvezető, hogy olyan embereket kellene keresni, akik a közéleti szerepvállalásuk mellett a horgászatot mint szabadidőeltöltési tevékenységet is szeretik, akkor dőlt el, hogy lesznek horgászat nagykövetei. Ezek az emberek a saját területükön olyanok, akik vagy a sportban, vagy a művészetben, vagy akár a politikában komoly sikereket értek el, és ezzel pedig megmutatták mindenkinek, hogy ők nemcsak a szabad idejükben, de a hétköznapokban is szeretik a horgászatot” – mondta.

A bejegyzésben Fodor Rajmund olimpiai bajnok vízilabdázó és Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó is megszólalt, akik szintén a horgászat nagyköveteiként tevékenykednek. Ők is hangsúlyozták a horgászat fontosságát és szépségét, valamint a sportág iránti elkötelezettségüket.

Összességében a kormány támogatást ígért a horgászoknak, akik jelentős számban vannak jelen a civil szervezetek között, és aktívan részt vesznek a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában. Az együttműködés eredményeként a horgászat nemcsak szabadidős tevékenységként, hanem kulturális és közösségi élményként is egyre népszerűbbé válik Magyarországon. - Írja a hirbalaton.hu