Érkeztek vendégek helyből, a térségből, de sok külföldi is megállt, illetve eljött ezért a különleges élményért. Papp Imre várkapitány és családja, ahogy minden évben, idén is megajándékozta az embereket a színpompás tűzijátékkal, amit a várból lőttek fel. A várkapitány és Böjte Éva szállodaigazgató azt mondta, számukra mindig különleges alkalom az államalapítás ünnepe, Magyarország születésnapja, amit minden évben méltó módon köszöntenek ők is. Céljuk az, hogy mindenki számára emlékezetes legyen ez a különleges, gyönyörű nap.

Varázslatos látványt nyújtott a tűzijáték a sümegi vár felett augusztus 20-án, kedd este, amit hatalmas tömeg kísért figyelemmel Fotó: szervezők/Mészáros Norbert