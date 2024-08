A városi könyvtárhoz városnéző kisvonattal menetrend szerint érkeztek csoportok, itt kiállítások, lokálpatrióta múltidézés várta őket. A Reguly-múzeum kertjébe szintén sokan sétáltak be, itt többek között kézművesekkel együtt alkothattak. Ha továbbmentek, a piacra jutottak, ahol a vásártérhez tartozó épületbe szalmabálák kerültek, pajtakiállítási környezetet teremtve.

Viziné Horváth Judit jegyző nyitotta meg a tárlatot, amely a Dimenziók címet kapta. Hat művész vett részt a kezdeményezésben, fotós, festők, költők, abban, hogy egyikük művére a saját műfajában reagált egy másik, hozzátéve a saját gondolatát, arra az alkotásra pedig egy következő alkotó és így tovább. Ihletstaféta – mondhatnánk, hol öleléssel felérő, hol feloldást adó élményt nyújtva. A szervezők szándékuk szerint elmélyült szemlélődésre teremtettek alkalmat játékosan, sejtelmesen, lélekemelően. Művészi eszközök révén nyert ugyanis bizonyítást, hogy több nézőpont megfér egymás mellett, és ezúttal is épp ez a fajta inspiráló párbeszéd jelentette a lényeget.

Maga a fesztivál is intézmények, civil szervezetek, önkéntesek széles körű összefogása révén valósulhatott meg idén is. A Zircikon főszervezőjéhez, a Békefi Antal művelődési házhoz többen csatlakoztak, így része lehetett a nagyrendezvénynek veteránjármű-felvonulás, helytörténeti mozaik régi újságokkal, tévéfelvételekkel, plakátokkal és több kiállítás, amely a bakonyiak múltját, lakhelyükhöz fűződő ragaszkodását mutatta be. Olyan modern megoldást is megismerhettek az érdeklődők, mint a háromdimenziós nyomtatás, ahol Zircikon mágnest készíthettek.