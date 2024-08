Az Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Dabroncon című pályázati projekt megvalósulásával az iskolaépületet a település gazdaságosabban tudja majd üzemeltetni. A Magyarország Kormánya és az Európai Unió közös finanszírozásából származó, vissza nem térítendő mintegy 137 millió forintos támogatás felhasználása inspiráló lesz a helybeliek számára saját háztartási energiafelhasználásuk ésszerűsítésére. A fejlesztés eredményeként megújuló iskola már a tanév második felére a dabronci és a környező településen élő családok gyermekei rendelkezésére fog állni.

A teljes nevén Gógánfai Fekete István Általános Iskola Dabronci Telephelye iskolaépületének korszerűsítése már túl van az első komolyabb beavatkozáson, hiszen pár évvel ezelőtt kicserélték az ablakokat és megvalósult az épület akadálymentesítése is. A mostani energetikai fejlesztés több területét is érinti a jelenleg az „átlagosat megközelítő” energetikai besorolású épületnek. A beruházásnak köszönhetően megvalósul a homlokzati falak hőszigetelése polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával, valamint XPS lábazati hőszigetélést is kap az épület. A főépület tetőtéri padlásfödémjére, a főépületből a tornaterem felé vezető átjáró-öltöző épületrész padlásfödémjére és a tornaterem felső, záró födémjére szálas hőszigetelő rendszer kerül.

A nem megfelelő teljesítményű kazán és hőtárolója elbontásra kerülnek, helyére magas hatásfokú, kondenzációs gázkazán kerül, amelyhez egy új, indirekt fűtésű hőtároló csatlakozik a helyi melegvíz előállítására. Az új, időprogramok kezelésére is alkalmas digitális termosztátok pedig az iskola funkcióhoz igazodva (éjszakai és hétvégi csökkentett kihasználtság) vezérlik majd a fűtésrendszert a megfelelő hőmérséklet előállításához. Az épület villamosenergia-fogyasztásának csökkentése érdekében a hálózatra visszatápláló 12 kW-os napelemes rendszer telepítését is tervezi a beruházó önkormányzat. A beruházással az épületeket legtöbbet használó diákok és tanárok komfortérzete jelentősen javul majd a minőségibb szolgáltatások és élhetőbb körülmények megteremtése révén.