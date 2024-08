Erről szól a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság legutóbbi közleménye. A halboltot üzemeltető vállalkozó a korábbi katás adózás helyett váltott új adózási módra. A bevallás szerint a vizsgált évet veszteséggel zárta, mivel a halértékesítésből befolyt bevétele alacsonyabb volt, mint az áru beszerzési értéke. A körülményekből azonban úgy tűnt, a beszerzett élőhal egy része adózás nélkül úszott tovább a vevők konyhájába, bográcsába. Az adózó a veszteségét a halak bizonyos százalékának elhullásával, selejtezéssel indokolta, de ezt sem a könyvelése, sem egyéb nyilvántartásai nem igazolták. Később úgy nyilatkozott, hogy a mintegy hatszáz kilónyi leselejtezett halat 99 százalékban saját fogyasztásra használta fel. Az adóellenőrök felhívták a figyelmét, hogy a romlott hal elfogyasztása nem igazolt, és nem is célszerű módja a selejtáru kezelésének. Figyelmeztették arra is, hogy a vállalkozás bevételeit és költségeit felül kell vizsgálnia.

A vállalkozó – még a vizsgálat lezárása előtt – önellenőrzéssel módosította bevallásait, megnövelte a tevékenységéből származó bevételét, és így a korábban bevallott veszteség helyett már jövedelmet mutatott ki. Az adózó önként rendezte a több adónemet érintő kötelezettség növekedése, továbbá a vállalkozás alkalmazottja után elmaradt adó- és járulék kötelezettséget is.