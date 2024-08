Köszöntőjében Schwartz Béla polgármester elmondta, hogy kulturális rendezvények és a fiatal korosztálynak szóló programok is helyet kapnak az épületben, amelynek kialakításáért köszönetet mondott Fonyódi Mariann-nak, az MCXVI Építész Iroda vezetőjének.

A gyár belseje Fotó: Gyarmati László

Fonyódi Mariann tájékoztatójában kijelentette, hogy Ajkán a kriptongyár fontos ipari örökség, amelynek kitüntetett szerepe van. A helybéliek nagy része érzelmileg is kötődik ahhoz, amit megtapasztalhattunk a tavalyi retró bányásznapon. A felújítás tervezésekor a polgármester kérte, olyan helyet alakítsanak ki, ahova szívesen járnak az emberek. Váljon élettel teli örökséggé, amely rendezvényeket, kiállításokat fogad be, ahol a fiatalabb korosztályok is jól érzik magukat. Így adott volt a cél_ az ipari karakter megőrzése, az épület megtisztítása, használhatóvá tétele mellett olyan elemekkel egészítsék ki, amelyek a használatot segítik.

A szakemberek kérték az épület leendő használói, rendezvényszervezők, művészek, civilek véleményét is. Az első ütemben többek között a padlózatot cserélték ki. Nagy szerepe van a lépcsőnek, ami használati tárgy, de lehet színpad és nézőtér rendezvényeken.

A jelenleg folyó második ütem leglényegesebb része a tető lecserélése; sokáig gondolkodtak azon, meg lehet-e azt menteni. Végül a csere mellett döntöttek, ugyanis a tető erősen megrongálódótt. A leszedését követően megbizonyosodtak arról, hogy jól döntöttek. Az épület működéséhez megfelelő körülmények biztosításának fontos része a beázás megszüntetése, a hőszigetelés, a megfelelő hőmérséklet.

Varga Andrea, a múzeumokat működtető Csingervölgy Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy Ajkának számos egyedi értéke van, amely az országból és a határon túlról érkező látogatók számára is érdekes.