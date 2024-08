A Szabadság tér a Horgos utcai kereszteződéstől a Rákóczi Ferenc utca és a Buhim utca kezdetéig új térkő burkolatot kap, és megújulnak a járdák is. A munkák a tér alatt elhelyezkedő közművek miatt hosszabb ideig tartanak, de a tervek szerint az év végére befejeződnek. A felújítás alatt a forgalmi rend több alkalommal is változni fog, de a tér és a csatlakozó utcák forgalma teljesen nem szűnik meg, ugyanakkor több alakommal is változó terelésekre kell számítani a munkafolyamat során.

Látványterv: önkormányzat

A tér a jelenlegi aszfaltos gépkocsiút helyett a középső szigeten bazalt kis kockakő burkolást, illetve beton térkő burkolatot, a Horgos utca becsatlakozásánál pedig aszfaltburkolatot kap.

Az első ütemben az emlékmű elhelyezéséhez szükséges alapozási munkákkal érintett közművek (víz- és tűzivíz-ellátás, csapadékvíz-elvezetés, villamos hálózat) kiváltása, illetve védelembe helyezése történik meg. Ezt követően a meglévő burkolat helyreállítását végzi a kivitelező, amely a tér teljes burkolatcseréjével történik – a járdák burkolatát is beleértve – a Horgos utca becsatlakozásától a Buhim utca, illetve az Óváros tér felé vezető leágazásokig. A járdákon található fasor megmarad, a középső szigeten lévő növények közül amiket lehetett, az elmúlt napokban már átültették, a többi pótlására pedig a város más részein kerül sor.

A tér felújításának fontos eleme, hogy végleges, méltó helyére kerül a Lugossy Mária Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész (1950–2012) által tervezett és most felújított Millenniumi emlékmű.

A sokak által Időkapuként is ismert alkotást eredetileg az Óváros téren avatták fel 2001-ben. A tér korábban reprezentatív helyszínként és szabadtéri rendezvénytérként is funkcionált, de az elmúlt két évtizedben egyre nagyobb szerepet kapott annak közösségi, rendezvénytéri funkciója. Egy közös gondolkodás eredményeként a művész hozzájárulását adta az emlékmű új helyszínre történő áthelyezéséhez, ám a felújításhoz és a Szabadság téri körforgalom közepére való áthelyezéshez az örökösök végleges hozzájárulását a művésznő lánya, Bohus Eszter a helyszíni egyeztetések után adta meg.