Mentőmellények a strandokon, állványokon. Szuper a vízimentők új ötlete, amelyet önzetlenek támogatnak. Reméljük, mielőbb elterjed, és minden fürdőhelyen ott lesznek az életet mentő, ingyen leemelhető mellények, pláne, hogy élnek is a lehetőséggel a vízibiciklizők, kajakozók, bármilyen módon vízre szállók. Kicsik és nagyok, hiszen minden méret adott, és mert sokszor a gyerekeink tanítanak bennünket a hasznos újdonságokra. Muszáj hinnünk, hogy akik tudnak úszni, azok is félredobják a büszkeségüket és leemelik a mellényt vízre szállás előtt, hiszen egy hirtelen ránk törő vihar vagy rosszullét esetén sutba dobhatjuk az úszástudásunkat. Azt is hinnünk kell, hogy szerencsésen partot érve mindenki visszaakasztja a helyére a mellényt. Mert a hit sokszor életet menthet.