Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Augusztus 20-án ünnepi díszbe öltözik egész Magyarország és emlékezések sokasága idézi fel a szent király emlékét. Századok választanak el bennünket tőle, mégis olyan értékekkel és erényekkel találkozunk ezen a napon, amelyeket a hétköznapokban is követnünk kellene. István király szilárd hite és az evangéliumi értékek mellett való kiállása buzdít bennünket, hogy a saját életünkben, családjainkban és közösségeinkben ismét felfedezzük a keresztény értékek megszilárdító, és mégis mindig a megújulás lehetőségét biztosító valóságát, hangsúlyozta a perjel. Kiemelte, a mai kor nehézségei és bizonytalanságai arra hívnak bennünket, hogy a történelem kiemelkedő alakjainak példájából merítve újítsuk meg elköteleződésünket az egység, a közösségben másokért odaadott élet, az egyenesség és az emberi élet méltósága mellett. Szent István király úgy vezette a nyugati egyházba és a keresztény Európába a magyar népet, hogy az megtartotta önállóságát, és nem olvadt fel egy szellemi és kulturális semlegességbe, amely nagy veszélyként ma is ott lebeg a fejünk felett. Ahogy a konfliktusok és a megpróbáltatások, bár mindig más formában, de újból és újból visszatérnek egy közösség életében vagy éppen személyes életünkben is, ezért merítenünk kell az élet jó döntéseiből és példáiból. A magyar nemzet történelmi öröksége nem lehet múzeumi kiállítási tárgy, amit néha megtekintünk és már lépünk is tovább. Szent István király öröksége élő valósággá tud válni, ha megszívleljük és úgy alakítjuk az életünket, ahogy arra ő is példát adott nekünk. Szilárd hite, népe iránti szeretete és elköteleződése, szellemi és politikai éleslátása és az evangéliumi értékek melletti kiállása forrása lehet az egyéni és közösségi életünk megújításának.