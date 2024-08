Balassa Dániel polgármester köszöntője után szólalt meg a Molnár György Trió, amely Molnár György harmonikaművész vezetésével varázsolta el hallgatóságát ezen a szép nyár végi estén.

A szigligeti kikötő melletti parkban a Molnár György Trió szórakoztatta a zenekedvelő közönséget szerdán este

Fotó: Szijártó János

Amint elhangzott, a 2000-ben alakult Molnár György Trió egyrészt a hagyományos harmonikás műfajokat mutatja be, így a repertoárban szerepelnek musette keringők, sanzonok, bravúrpolkák, örökzöldek, szvingek, tangók és angolkeringők. Azonban olyan zenei irányzatokat, stílusokat is előad az együttes, amely hazánkban korábban nem volt hallható harmonikán. Mint például a latin stílusok, a cha-cha-cha, a bossa nova, rumba, szamba egyvelegek. Ezenkívül a trió játszik bravúr és előadási darabokat, hangutánzó műveket, de olyan különleges stílusok is szerepelnek a palettán, mint a pasodoble vagy a magyaros egyvelegek, a Monti-csárdás, az A-moll csárdás vagy Brahms több magyar tánca. Utóbbiból a szigligeti közönség is hallhatott remek ízelítőt. A trió szólistája Molnár György harmonikaművész 1998-ban az Év Szólistája Országos Verseny első helyezettje, valamint közönségdíjasa lett. Munkáját egy szakmai bizottság 2002-ben nemzetközi Lyra díjjal jutalmazta.