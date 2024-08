Kétszáz fiatal részvételével kezdődött augusztus 19-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes ifjúsági mozgássérülttábora Balatonfenyvesen – közölték a szervezők. Mint írják, a koronavírus-járvány okozta többéves kihagyás után a karitatív szervezet ismét megszervezi a mozgáskorlátozott és halmozottan sérült fiatalok táborát.

Az egyhetes vakáció sajátossága, hogy a fiatalok családtagjaik és állandó kísérőik nélkül érkeznek, a tábor ideje alatt a feladatra előzetesen felkészített kortárs önkéntesek segítik őket.

Együtt vesznek részt a programokon, miközben kölcsönösen megismerik, így jobban meg is értik egymást. A mozgássérült emberek megerősítést és önbizalmat nyerhetnek, kísérőik pedig családjuk és ismerőseik körében is leszámolhatnak a sérült emberekkel kapcsolatos tévhitekkel, előítéletekkel. A táborban így két oldalról is bontják a sajnálat és a tudatlanság emelte láthatatlan falakat. Az egyhetes nyaralás pedig a szülők számára is a pihenés időszaka.

A táborozók és az önkéntesek az ország számos területéről érkeznek. A segítőkre – ahogy az otthoni környezetben a családtagokra is – huszonnégy órás feladat vár a tábor során, hiszen a mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élő fiataloknak bármikor szükségük lehet a támogatásukra. A képzés során a résztvevők megtanulhatták, mikor, hogyan és milyen mértékben kell segíteniük a rájuk bízott mozgássérült fiatalokat. A táborban pedig a fogyatékossággal élő fiatalok is nyitottabbá válnak arra, hogy kérjék és elfogadják a segítséget.

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Kovács Bence

Augusztus 19. és 24. között a mozgáskorlátozott fiatalok számos, a legtöbbjük számára elérhetetlennek tűnő programon is részt vesznek, így vitorlázhatnak vagy kipróbálhatják az autóversenyzést.

Idén speciális stég, akadálymentesített Balaton-part és emelők teszik lehetővé, hogy a halmozottan sérült fiatalok is mindennap strandolhassanak.

A hét során para-sportágválasztón vehetnek részt Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó paralimpikon és a Paraktív Alapítvány szervezésében, a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szűrőprogramjának vizsgálatait vehetik igénybe, valamint fizikai és szellemi képességeiket is edző versenypályán próbálhatják meg legyőzni egymást, vagy önmagukat. A vakáció szentmisével kezdődik augusztus 19-én délután, közös imádságokra, gyónásra és lelki beszélgetésre is lesz lehetőség. Rezes Judit és Szabó Győző közös színházi előadásukat, a Loveshake című darabot viszik el a máltai táborba, esténként pedig koncertekkel és diszkóval zárják a napokat.