Egy gyermeknek kitűnő bizonyítványt szerezni és minden tantárgyból jeleskedni mindenképpen elismerésre méltó. Színötös kampányunkban idén is azokat az általános iskolás tanulókat mutatjuk be, akiknek sikerült az idei, 2023-24-es tanévet kitűnő bizonyítvánnyal zárni. Ezúton is szívből gratulálunk nekik!

Folytatás hamarosan az újabb színötös bizonyítványokkal!