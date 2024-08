Navracsics Tibor kiemelte: Magyarország is akkor tud erős maradni a jövőben is, ha összetartó közösségekből áll; a gyengéket is segítik, és "nem hagyjuk magunkat eltéríteni álproblémákkal, álvitákkal".

Szent István hagyatéka, melyet Szent László tovább erősített, egyház-, állam- és közösségteremtés volt egyszerre, amely nem csupán a magyar etnikumúaknak nyújtott biztonságot, hanem mindazon nemzeteknek, amelyek hazájuknak érezték Magyarországot - jelentette ki a miniszter.

Hozzátette: Szent István a józan ész mentén teremtette meg azokat a hagyományokat, amelyek megőrizték a magyarságot, és "erőt adnak nekünk ahhoz, hogy a jövőben is megmaradjon a nemzet".

Beszédében Navracsics Tibor feltette a kérdést, hogyan lehetett ezer éve olyan intézményeket alkotni, amelyek "máig megtartanak minket egymást követő hódító seregek támadása ellenére". "Mit kellene tenni most, hogy megfeleljünk Szent István örökségének?" - folytatta.

Sokszor arra panaszkodunk, hogy széthúzó nemzet vagyunk, mert "megtéveszt bennünket a felszín" - mondta a politikus, példaként említve: "összefogunk, ha például természeti csapás éri az országot, és együtt tudtunk örülni az olimpiai sikereknek is".

"Ha megpróbáljuk kizárni a másikat a vitából, az nem vezet jóra, hanem ellenségeskedést szül" - hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Kondor Géza (független) polgármester arról beszélt, hogy István király a magyar történelem legnagyobb személyisége volt.

Szavai szerint Szent István hagyatéka több mint ezer évig útmutató volt, ám mára megkérdőjeleződtek az egykori értékek - fűzte hozzá. Ugyanakkor leszögezte: "meg kell maradnunk mindennek ellenére magyarnak, őrizve a keresztény kultúrát, függetlenségünket, szabadságunkat".