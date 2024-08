– Természetesen nagyon közelről követtem a mögöttünk hagyott eseményeket, hiszen 2016 óta együtt dolgozom a várossal, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekttel. A következő hetekben, hónapokban jönnek majd a hivatalos értékelések és számok a tavalyi évvel kapcsolatban. Ha ki kellene emelnem néhány sikert, egy-két kiemelkedőbb eseményt, fejlesztést, akkor mindenképpen megemlíteném a január 21-i megnyitót, ami páratlanul nagyszerű, grandiózus esemény volt – mondta kérdésünkre Neil Peterson.

Az angol Neil Peterson tanácsadóként támogatta a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa programot

Fotó: Fülöp Ildikó

De megemlítette a Gyárkert elkészültét csakúgy, mint azt, hogy azóta is mennyire népszerű a hely. Kiemelte ugyanakkor az infrastrukturális fejlesztéseket, a múzeumfelújításokat, a Foton és az ActiCity születését is.

– Mint mindenütt, az EKF programjai Veszprémben is új közösséget építettek. Itt a Jutasi úti lakótelep pezsdült fel, de a régió sok települése is összefogott, új mikrorégiókat létrehozva. A Jutasi Köztéren tartott programokba például be tudtuk vonni a lakótelepen élő embereket – fogalmazott Neil Peterson.

Fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy az elmúlt időszakban láthatóan feléledt a város, láthatóak a változások. Észrevette, hogy az egyetemről kikerült diákok milyen jól belekerültek ebbe a körforgásba.

Együtt, komoly támogatással

Megkérdeztük: összehasonlítva más, általa ismert kulturális fővárosokkal, miben volt más, kiemelkedő a veszprémi rendezvény? Miben különbözött a többitől?

– Európa más városaiban előfordult, hogy a projektek politikai vagy akár financiális háttere is meggyengült, megingott, ám Veszprémben 2016 óta – amióta elkezdődött a pályázati program felépítése – egyenletesen nagyon komoly támogatást kapott. Az a csapat, amelyik elkezdte a pályázati folyamatot, nagyrészt együtt maradt, és a felkészülés során, a kivitelezésben és most még a szellemi örökség ápolására is együtt maradt, ami nagy pozitívum. Ami szintén unikális lehet, az a régió 116 önkormányzatával való pozitív együttműködés, ami mindenképpen kiemeli a többi közül a veszprémi EKF-projektet – mondta a tanácsadó.