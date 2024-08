Ganna sváb település. A nemzetiségi önkormányzat évtizedek óta célul tűzte ki a helyi sváb hagyományok ápolását, továbbvitelét, megismertetését a fiatalokkal. Fontosnak tartják, hogy már kisgyermek korban megismerjék és továbbadják a helyi nemzetiségi hagyományokat, szokásokat, énekeket, zenéket, mondókákat, táncokat, népviseletet és jellegzetes helyi sváb ételeket.

A gannai táborozók az állatkertbe is ellátogattak

Fotó: Ganna önkormányzata

Gazdag programot állítottak össze a táborozóknak

A tábor napjait kézműves-foglalkozások, sport- és szabadidős tevékenységek, kirándulás színesítette. A táborozóknak napi háromszori étkeztetést biztosítottak, tájékoztatott Harcosné Szabadi Mária, a tábor egyik segítője.

– Helyi és vidéki gyerekeket egyaránt vártunk a táborba, 4–14 éves korig. Idén is sokan jelentkeztek, körülbelül 30-an voltak a fiatalok, akiknek tartalmas programot állítottunk össze. Minden nap más-más foglalkozással készültünk, volt sajt- és szappankészítés, agyagozás, gyöngyfűzés, arcfestés, papírkosárfonás is. Idén sem maradt el a kirándulás, úti célunk a győri állatkert volt, amit a gyerekek nagyon élveztek. Együttműködtünk a Jókai Mór Városi Könyvtárral, melynek köszönhetően ellátogatott hozzánk a Tarisznyások Zenekar, mely magyar költők verseit énekelt formában adta elő, sokféle hangszert megszólaltatva. A Gannai Asszonykórust is vendégül láttuk, két tagjuk közösen énekelt a gyerekekkel, meséltek a sváb hagyományokról és körtáncokat is tanítottak – mondta Harcosné Szabadi Mária, aki hozzátette, a táborozókra a közösségi szolgálatukat teljesítő középiskolások és helyi önkéntesek is vigyáztak.

A tábort a Miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.