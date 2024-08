Erről a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesületének (VÁCISZ) LEADER programban nyertes Beszélgetni meNŐ rendezvényének meghívott vendégei beszéltek.

Fotó: VÁCISZ

A Nők egy férfias világban című rendezvényen ezalkalommal Varga Henrietta, a veszprémi Suzuki Pászti Hivatalos Márkaszerviz ügyvezető-tulajdonosa, Gasztonyi-Halász Vera, a Raiffeisen Bank KKV területi igazgatója, Kontics Monika, a VÁCISZ kommunikációs vezetője vett részt, akikkel Fülöp Viktória, a rendezvény főszervezője, a Caracol Travel tulajdonosa beszélgetett a balatonalmádi Bab kávézóban.

A beszélgetés felvezetéseként Kontics Monika adatokra hivatkozva azt hangsúlyozta, a felmérések és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a nőknek a férfiakkal ellentétben a munka világában is több kihívással kell szembenézniük, a különbségek jól érzékelhetőek például a fizetések területén. Megemlítette, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületnek (BBKKKE) a közelmúltban fejeződött be egy országos reprezentatív mintán végzett kutatása, amelyben többek között arra voltak kíváncsiak, hogyan érzik magukat a vidéki női vállalkozók.

- Megérne egy külön beszélgetést, hogy milyen volt a nők körében a válaszadói hajlandóság, de akik válaszoltak, azok nagyrésze rendben van, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy üzleti, vállalkozási szempontból alapvetően elégedettek – tette hozzá.

Az elsődleges eredmények ellenére ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a női közösségekkel való külön foglalkozást, a nőknek tudatosabbnak, bátrabbnak kell lenniük, és el kell hinniük, hogy vállalkozhatnak, lehetnek vezetők.

- Ha ezt sikerült elérni, akkor beszélhetünk a női-férfi egyensúly megteremtéséről is - hangsúlyozta.

A meghívott vendégek közül Gasztonyi-Halász Vera már kiskorában is „takarékbankosat” játszott, és bár érdekelte a képzőművészet, a szülői intelmekkel egyértelmű út vezetett a közgazdaságtan felé.

- 1998-ban kerültem be a Raiffeisen bankhoz, mint menedzser, azóta ott dolgozom. Úgy látom, ha az ember görcsösen ráfeszül valamire, az nem fog működni, főleg egy férfias világban. Ha a férfi vezetőim azt érezték volna, hogy törtető vagyok, akkor biztos óvatosabbak lettek volna velem, de engem az eredmények iránti elkötelezettség vezérelt, nem pedig a görcsösség és a nagyon akarás – fogalmazott a területi igazgató.