Az intézményben a családbarát munkahely elismerés nem csupán egy tartalom nélküli cím. A tavalyi nagy siker után idén másodszor is megrendezték a munkatársaik gyerekeinek szóló nyári tábort, idén már csaknem háromszáz gyerek élvezhette a szünidei programokat a nyári szünet alatt. Az egyetem dolgozói nagyon sok energiát fektettek abba, hogy minél több program várja a gyerekeket, valamint több olyan aktivitást is szerveztek, ahol a táborozók olyan tudományterületekbe is bepillanthattak – természetesen a gyerekek szintjén –, amire amúgy nem lenne lehetőségük.

Izgalmas világba adott betekintést a nyári tábor a gyerekeknek

Fotó: Pannon Egyetem/Gáti Kornél

Többek között azt írja az egyetem, hogy a szülők szerint nagy előny, hogy helyben tudhatják gyerekeiket, jó közösségben, olyan tanárok és tanulók között, akik pontosan tudják, hogyan működik egy ilyen tábor, és olyan programokat állítanak össze, amelyek egyszerre nyújtanak hasznos és kellemes időtöltést.

A tábor nemcsak a szülők és a gyerekek, hanem a felügyelő tanárok körében is roppant népszerű. A fiatalokra a humántudományi kar óvodapedagógus- és pedagógushallgatói vigyáznak, akik napról napra komolyan készülnek a feladatra.

Korcsoportonként állították össze a programokat

Fotó: Pannon Egyetem/Gáti Kornél

A nyári tábor izgalmas, és most már igen népszerű

A gyerekeket óvodás, alsós és felső tagozatos korcsoportba osztják, mindegyik csoport számára életkoruknak megfelelő játékokat, programokat találnak ki. Az egyik legnépszerűbb program a Vegyészkobold egy napja előadás, ahol a gyerekek játékos formában betekintést nyerhetnek a kémia világába és egy igazi laborba. A felső tagozatosok körében nagyon népszerűek a gazdaságtudományi kar által nyújtott programok. Itt például vállalkozást építettek a gyerekek, a fenntarthatósággal ismerkedtek, azon belül is a fenntartható gazdálkodással. A műszaki informatikai kar bevonásával robotokat programoztak, animációkat készítettek. Mindezt sok mozgás, játék kísérte.

A tábor idén teljesedett ki igazán, így nem kérdés, hogy jövőre is megrendezik, ezzel is segítve az egyetem dolgozóit, hallgatóit, de főleg azt, hogy a gyerekek szünideje biztonságos, tartalmas és vidám legyen.