– Hosszú évek óta az angol a legnépszerűbb, amit szorosan a német követ, de igen kedvelt az olasz, a spanyol, a francia, sőt az orosz nyelv iránt érdeklődők száma is emelkedett – tudjuk meg. Az iskolavezető azt látja, a választás összefügg a tanuló munkájával, azzal, milyen nyelvű munkakörnyezetben dolgozik. Gyakori az is, hogy nyaralás után hazatérve kedve támad a embernek a meglátogatott ország nyelvét, kultúráját közelebbről megismerni. A nyelvtanulás további célja lehet külföldi munkavállalás vagy továbbtanulás, ez is választási szempont.

Újra egyre nagyobb az igény a személyes, tantermi tanulásra. A kommunikatív nyelvoktatás a célnyelven való mindennapi beszédre helyezi a hangsúlyt

Fotó: Katedra

Nem feltétlenül csak a fiatal korosztály tanul nyelvet, így érdeklődünk arról is, melyik tanulási módszer a leghatékonyabb. Megtudjuk, az, amihez támogató környezet, jó hangulat társul szakértő pedagógusokkal. A megkérdezett nyelviskolában a kommunikációs készségek fejlesztésére törekednek. – Tanulóink már a kezdő tanfolyamok első óráján kapnak lehetőséget a célnyelv használatára. Szintről szintre fejlődő szókincsük, nyelvtani ismereteik az egyre hatékonyabb kommunikáció irányába lépnek előre. A képzések ütemét az egyén tanulási sajátosságaihoz érdemes igazítani, és azt javasoljuk, töltsenek minél több időt a tanult nyelvvel tanórákon kívül, szabadidejükben. Nagyon jó filmet nézni az adott nyelven, beszélgetőpartnert keresni az online világban – ezekre hívja fel a figyelmet Nemes Szilvia.

Az már aztán egyéntől és az adott nyelv sajátosságaitól függ, mennyi idő kell a beszédszintű elsajátításához, de a tanfolyam mellett napi egy-két órában házi feladatot készítve, a tanult nyelven olvasva, zenét hallgatva, online feladatokat megoldva kezdő szintről úgy fél év alatt már el lehet jutni olyan szintre, hogy kommunikálni tudjunk másokkal. – Ma leginkább elterjedt a kommunikatív nyelvoktatás, mely a célnyelven való mindennapi beszédre helyezi a hangsúlyt, fő csatornája ezért a beszéd. A módszer számos tanítási gyakorlat eklektikus, de gondosan kiegyensúlyozott elegye, legfontosabb célja, hogy a tanuló a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Számtalan gyakorlási lehetőség áll a tanulni vágyók rendelkezésére az online-térben, de jó, ha szakember segítségét kérik – osztja meg véleményét az iskola vezetője.