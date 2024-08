Van, aki arra emlékszik, milyen jókat énekeltünk a meghívott vendégművésszel, másnak az ebédre tálalt gulyás íze felejthetetlen, megint más egy-egy színpadi produkcióra emlékszik évek múlva is.

Idén Csonka András színművész és a veszprémi Esztám Band lesz a sztárfellépő

Idén, augusztus 30-án, pénteken immár hatodik alkalommal üdvözli szépkorú ügyfeleit a főszervező, Hirschl Melinda, aki már hónapok óta listázza a szükséges tennivalókat. Tőle tudtuk meg, hogy a rendezvény állandó jellemzői Hajmáskéren is érvényesülnek; a jelentkező művészeti csoportok és egyéni szereplők 6-8 perces műsoridőt kaphatnak, hogy a programmal párhuzamosan a Csolnoky Ferenc Kórháznak köszönhetően megint igénybe lehet venni szűrővizsgálatokat, és hogy a fellépők térítésmentesen kapnak ebédet, a többi vendég pedig az eddigiekhez hasonlóan kedvezményesen. Mindig a befogadó település nyugdíjasai, idősei, fiataljai segítenek a szervezésben, nem lesz ez másként Hajmáskéren sem. Újdonság lesz viszont, hogy az érkező nyugdíjas szervezetek kiállítást is vihetnek magukkal. Idén Csonka András színművész és a veszprémi Esztám Band lesz a sztárfellépő. Még folyik a vendégként és produkcióval is jelentkező csoportok regisztrációja, ami idén különösen fontos, mivel egy magyar rekordkísérlet megdöntésére is készülnek a szervezők.

Mivel minden évben a befogadó település lakóinak szavazatai alapján két Szenior Díjat is átadnak, remélhetőleg Hajmáskéren már folyik a „titkos” szavazás. Új gazdája lesz a Herendi Porcelánmanufaktúra által adományozott vándorserlegnek, amit az a polgármester vihet haza egy évre, akinek települése 2025-ben lesz a vendéglátó. Hirschl Melinda örömmel beszélt arról is, hogy évről évre több település polgármestere, képviselője kíséri el ünnepelni nyugdíjas csoportjaikat. Ez azért is fontos, mert e települések közül sorsolják ki a következő év fogadó községét, városát.