Augusztusban minden nap meghódíthatjuk a bakonyi erődítményt, mert hétfőn sem lesz szünnap a cseszneki várban. Nyitva lesz 10 és 18 óra között, meg lehet nézni a megmaradt középkori falakat, amelyeket hősiesen, a törökök fölött diadalt ülve védett egykor Wathay Lőrinc. Öt érdekességet gyűjtöttünk össze róla Amberger Dániel várkapitány segítségével.

Wathay Lőrinc várnagy egy festményen, amit hamarosan a cseszneki várban lepleznek le

Forrás: cseszneki vár

1. Vérzivataros időben szokatlanul hosszú várnagyi karrier

Wathay Lőrinc kevésbé ismert, mint fia, Wathay Ferenc, akinek mellszobra látható a cseszneki várban. Ferenc csak kétszer egy évig, 1585-ben és 1593-ban tartózkodott a cseszneki várban annak kapitányaként. Lőrinc ugyancsak kétszer volt a vár kapitánya, de összesen tizenhat esztendeig, ami szokatlanul hosszú karriernek számított a középkorban ebben a szakmában. Ráadásul a XVI. század második fele vérzivataros időszak volt a török veszély miatt, állandó támadásoknak voltak kitéve a végvári vitézek. Nem volt életbiztosítás ekkor várnagynak lenni, a magyar harci virtus ráadásul azt diktálta, hogy ne adják meg magukat a harcosok, inkább hősi halált haltak.

2. A fia híresebb lett, pedig ő nem kardot, hanem tollat forgatott

Wathay Ferencről elmondható, hogy végvári vitézként históriás énekeket szerzett, akárcsak kortársa, Balassi Bálint. Művésznek, írónak, költőnek, festőnek számított. Fennmaradt az 1600-as évek elején magyar nyelven lejegyzett kódexe, amelyet családtörténetnek szánt, de sokat eláruló korrajz lett belőle, maga díszítette lapjait festményekkel. Kódexében fennmaradt önarcképei alapján készített róla alkotást a cseszneki vár látogatóközpontjába egy korunkbeli cseszneki festőmővész, Papp Norbert. Azt tavaly avatták fel. Most Wathay Lőrincről is készült festmény, a bakonyi vár egykori uráról, azt a napokban a mostani kapitány leplezi le. Wathay Lőrinc várkapitányra emlékeznek a cseszneki várban augusztus 16-án, pénteken 14 órától festményleleplezéssel és emléktábla megkoszorúzásával. Várják a történelem, a helytörténet iránt érdeklődőket egy kis beszélgetésre is.

3. A cseszneki diadal hőse

A török már félig elfoglalta a cseszneki várat egy 1561-es támadáskor. Az ostrom során a sereg betört az alsó várba, ami hasonló helyzetekben a legtöbbször a véget jelentette a magyaroknak, az erődítmény elfoglalásának megakadályozása lehetetlennek tűnt már ilyenkor. Azonban Wathay Lőrinc vérfürdő közepette, súlyos emberáldozatok árán ugyan, de kiverte a falak közül az ellenséget, megfordította a csata sorsát. Reménytelen helyzetből lett a diadal, ami komoly hadászati teljesítménynek nevezhető.