A körte

A körtének nagyon jól áll a márványsajt. Mielőtt baconbe tekernénk, a kivájt magház helyére tehetünk némi kék sajtot vagy fűszeres sajtkrémet is. Gyors vendégváró finomság, ha legyezőszerűen összehajtogatott réteslapokkal töltünk meg egy tepsit, és a hajtások közé felváltva fűszeres körtét és márvány- vagy camambert sajtot dugunk. Az egészet öntsük le tojással felvert tejszínnel, szórjuk meg bacondarabokkal, aztán negyedórára mehet a sütőbe. Langyosan talán még finomabb, mint forrón.

Az alma

Az alma, valamilyen érett, karakteres ízű sajt és a bacon, verhetetlen trió. Finom együtt grillezve, de külön sütve mehet salátába vagy szendvicsbe is. A variációk száma szinte végtelen, attól függően, hogy milyen fajta almát és sajtot választunk hozzá. Ami pedig a bacont illeti, még jobban kihozza az alma ízét, ha a nyár újdonságával, az almafán füstölt változattal próbáljuk ki, hogy abban is kissé visszaköszönjön a gyümölcsös íz.

A barack

A barack elsősorban nem a sajtokhoz, hanem inkább a húsokhoz illik igazán. A jellegtelenebb csirkét is igazán izgalmassá és zamatossá teszi, pláne fűszerekkel. Elkészíteni is nagyon egyszerű, a felszeletelt barackot tegyük rá a befűszerezett csirkehúsra és tekerjük körbe baconnel. Igazán mutatós és könnyű nyári ebéd vagy vacsora lesz belőle, ami kihűlve is szépen szeletelhető.

A szilva

Ha valami megúszósat szeretnénk, amivel ugyanakkor villantani is lehet, akkor a baconbe csavart aszalt szilvánál nem találunk jobb megoldást. Nagyon jól áll neki, ha egy kis friss mozarella is kerül a szilva mellé mielőtt baconbe csavarjuk és ropogósra sütjük. Az igazán ínyencek pedig előzőleg áztassák be az aszalt gyümölcsöt egy kis fűszeres vörösborba, vagy rumba. Bármilyen majonézes saláta jól illik hozzá, és a legelszántabb húsimádók sem fognak reklamálni.

A füge

Ennek a csodaszép gyümölcsnek a klasszikus párja a lágy kecskesajt. A fügéket keresztben vágjuk be és az így keletkező nyílásba helyezzünk egy darabka kecskesajtot, egy pötty méz is mehet rá, majd tekerjük be baconbe és süssük ropogósra. Tálaljuk friss salátalevélen, amire nem is kell más, csak egy kis olívaolaj, só, bors, némi citromlé és a fenséges baconos füge.