– Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több helyen beszéljünk a felelős állattartásról, valamint az állatvédelemről, érvelt Ovádi Péter kormánybiztos, országgyűlési képviselő.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő is részt vett a Tranziton, a politikai fesztiválon Tihanyban, ahol kollégáival együtt fogadta az érdeklődőket

Fotó: Ovádi Péter

Örömmel beszélt arról, hogy a Tranziton, a rendkívül látogatott rendezvényen is megjelennek és itt is népszerűsítik az említett témákat. Kiemelte, a sok hasznos kiadvány mellett kvízzel is fogadták az érdeklődőket, mely érinti a kutyák, macskák és haszonállatok mellett az egzotikus állatokat is.

Fotó: Kovács Erika/Napló

– Kiemelten fontos, hogy már a gyerekek, illetve a fiatalok is megismerkedjenek a felelős állattartással, az állatvédelemmel, mely egyre inkább jellemző, ezt lehet tapasztalni a mostani fesztiválon is, tette hozzá a politikus.