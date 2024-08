A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az állattartók felelőssége az állataik nyugalmának megőrzése. Az augusztusi tűzijátékok alkalmával minden állattartónak kötelessége olyan intézkedéseket megtenni, amelyek megelőzik az állatok elszökését, de gondoskodniuk kell arról is, hogy az állatokat megnyugtassák. Ebben az időszakban a mikrochipnek kiemelt szerepe van. Ovádi Péter arra kéri az állattartókat, hogy állatorvosuknál ellenőrizzék, hogy minden adat, elérhetőség naprakész-e az állatukról. A mikrochip megléte az elkóborolt ebek hazajutásának esélyeit jelentősen megnöveli. Amennyiben valaki elszökött állattal találkozik, értesítse a helyi ebrendészt vagy állatvédő civil szervezetet, de már számos benzinkúton és vasútállomáson is rendelkezésre áll mikrochip-leolvasó. Az állatok védelme érdekében senki ne hagyja felügyelet nélkül háziállatát. Különösen a kertben tartott kutyák esetében javasolja, hogy a tűzijáték idejére engedjék be őket a házba, ezzel biztosítva számukra a nyugodtabb környezetet, szükség esetén konzultáljanak állatorvosukkal is.

Az állattartási szabályok megsértése súlyos következményekkel járhat, és a felelőtlen gazdák akár több százezer forintos állatvédelmi bírságra is számíthatnak. Ovádi Péter nemcsak a társállatok, hanem a vadon élő állatok védelmére is felhívja a figyelmet: tilos pirotechnikai eszközöket használni védett természeti területeken, és biztosítani kell, hogy a felhasznált pirotechnikai eszközök hatásterülete se érje el a védett természeti területeket.