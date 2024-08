A Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány tagjai és elnökük, Mészáros József, Mészi vett részt a híradásokba bekerült veszprémi denevérmentésben, amiről először a Napló írt. Tőle kaptunk praktikus információkat az okokról és a teendőkről. Ugyanis tényleg rekordnak számít annak a kolóniának nagysága, amelyet most jó helyre költöztettek, ugyanakkor remekül megoldódott ebben a panelházban eddig a szúnyogirtás. A közönséges törpedenevérnek, amelyet itt találtak, a fő tápláléka a szúnyog, amit a csípése miatt nagyon nem kedvelünk. Egy törpedenevér egy éjszaka 2500-at elfogyaszt, tehát szuper szúnyogriasztó. Ugyanakkor a városok éjszakai közvilágítását megoldó lámpák fényénél összegyűlnek a rovarok, így terített asztalt képeznek a denevéreknek. Íme az egyik ok, amiért megfelelő élőhelynek találják településeinket és amiért egyre nagyobb egy-egy kolóniájuk, de soroljuk a többit is.

Mentőakcióban – Mészáros József és az egyik veszprémi panelból begyűjtött közönséges törpedenevér

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mi történt a denevérrekordernek számító veszprémi panelben?

Valószínűleg az úgynevezett attikában, a panel tetejénél található félméteres részben már jó ideje ott volt a kolónia, ahol senkit sem zavart. Ám az idei nyár utóbbi hetei során a szokásosnál is melegebb időt tapasztalhattunk, s a denevérek élőhelye túlmelegedett. A 46 fok feletti hőmérséklet pedig nekik a pusztulást jelenti. Tehát az életüket mentették, a hősokk elől menekültek, amikor lejjebb, a lakórészekbe húzódtak. Amikor ezt a lakók észlelték és megijedtek, akkor ráadásul két éjszakai is vihar volt, így nem távoztak a nyitott ablakokon. Pedig elég lehetett volna, ha nyitva hagyják a lépcsőház ablakait. Ezért volt szükség a szakértők mentőakciójára. A mentés a denevérek érdekében is történt, ugyanis, ha túl sokáig nem tudnak kijutni az épületből, akkor legyengülve akár el is pusztulhatnak.

A denevérek minden faja védett, mindemellett szuper szúnyogirtók

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Titokzatos szárnyas emlősök a fejünk felett? Igen, de egyben a legjobb műszaki ellenőrök

A denevérekről szóló hiedelmek nagy része tévhiteken alapszik. Nem fognak a kislányok nagy hajába belekapni, nem támadnak, nem bántják az embert. Ha meg akarják fogni őket, akkor védekeznek, és bizony hegyes fogaik vannak, ezért a szakemberek kesztyűben nyúlnak hozzájuk a mentőakciók során.