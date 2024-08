A Mohosz nem először ismerte el a pápai egyesület munkáját, hiszen korábban 25 éves, értékteremtő munkájáért az egyesület elnökét, Orbán Pétert részesítette kitüntetésben. A horgászközösség vezetője örömét fejezte ki, hogy ezúttal azok is elismerésben részesültek, akik az elmúlt évben, évtizedekben önzetlen munkájukkal segítették elnöki teendőit.

Orbán Péter elnök (középen) a díjazott horgászok körében

Fotó: egyesület

– Szür Balázs, az egyesület titkára, Keresztes Péter gyermek-, ifjúsági és környezetvédelmi felelős, Csöngei László gazdasági vezető, Csuti Zoltán tógazda, valamint Csukárdi Zoltán és Gáspár Tibor tagok mind-mind nagyon sokat tettek azért, hogy az egyesület előbbre jusson – tájékoztatott Orbán Péter, akinek a kitüntetettek 2006 óta segítik a munkáját. – Teljes titokban szerveztük meg az átadást, amelyet a családi napra időzítettünk, mondanom sem kell, bizony férfiasan megkönnyezték a kis ünnepséget.

A fiataloké a jövő

Az egyesület vezetője elmondta, létszámuk 400-500 között mozog, ebből körülbelül ötven tag 18 év alatti, ami a jövő szempontjából nagyon fontos.

– Elég szép létszám, de lehetne több is. Az év minden időszakában foglalkozunk a lurkókkal, akiknek nyáron tábort is szervezünk, hisz ők a jövő. Nagy figyelmet fordítunk a legkisebbek mellett az ifjúsági horgászokra, van is egy jó, összetartó brigádunk – emelte ki az elnök.

Orbán Péter az őszi tervekkel kapcsolatban megjegyezte, nyárzáró rendezvényük után, szeptemberben három kupájuk is lesz, köztük két emlékverseny. Telepítés viszont jelen állás szerint nem lesz, hiszen nagy mennyiségű hal van a tavakban.