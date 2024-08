A vasúttársaság ismételten kéri a szülőket, pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a vasúti kocsik tetejére felmászni tilos és életveszélyes, mert már a villamos felsővezeték megközelítése is halálos áramütést okozhat. A fiú barátaival utazási szándékkal érkezett nemrég az esti órákban a vasútállomásra, de lekésték a vonatot, majd a tiltó táblákat figyelmen kívül hagyva üzemi területre léptek, és – dacára az áramütésre figyelmeztető, tiltó jelzéseknek – a teherkocsikra is felmásztak. Pár pillanatnyi "dicsőségért", bár ez nem az. A gyermek olyan közel került a felsővezetékhez, hogy áramütés érte, lezuhant a kocsi tetejéről. Társai értesítették a mentőket, akik a fiút súlyos, életveszélyes sérülésekkel a helyi kórházba, majd nagyfokú égési sérülései miatt további ellátásra egy budapesti intézménybe szállították.

Pár pillanat dicsőség felmászni ide? Ezt felejtsd el, az életeddel játszol!

Fotó: Benkő Péter/Napló



Borzalom, de idén nem ez az első, hogy a felelőtlen játék balesettel végződik – írja a vasúttársaság. Egy fiatal életét vesztette, egy másik súlyosan megsérült, amikor felmászott a vasúti kocsi tetejére. Tavaly többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és súlyos, életveszélyes sérültjei is tizennyolc év alattiak voltak.

Pár pillanat, hogy érthető legyen: a tilos az tilos!

Egyszerűbb az okokat megérteni, ha azokat látványosan szemléltetik, ezért a MÁV Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatójának közreműködésével Sín-tér címmel ismeretterjesztő filmeket készít, amelyekben a szabálykövető közlekedés, utazás fontosságára hívja fel a figyelmet. A legújabb epizód pont a vasúti kocsik tetején történt áramütések okait, következményeit mutatja be. A szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek, emiatt a vasút kér mindenkit, hogy vasútüzemi területen a tartózkodást, a vonatok tetejére mászást felejtse el, az tilos, életveszélyes.

Már az öt-hat méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, akár halálos következménnyel járhat. A felsővezeték megközelítése is életveszélyes, kétméteres távolságon belül halálos áramütést okozhat. A felsővezeték, illetve a hálózat más részeinek érintése életveszélyes.

Az ilyen elektromos berendezéseken nemzetközi jelölések is láthatók a magyar feliraton kívül, az elektromos nagyfeszültségre utaló villám és a 25 kV feszültségi érték egyértelmű feltüntetése.