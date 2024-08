A P. Mobilban három év alatt komoly hírnévre tett szert, majd zenésztársával, barátjával, az ugyancsak fiatalon és tragikus körülmények között elhunyt Bencsik Sándorral 1980-ban megalakították a Pandora’s Box formációt. 1986-ban Cserháti felhagyott az aktív zenéléssel, Debrecenben alapított családot. Ám eközben sem szakadt el teljesen a zenétől, házi stúdiójában fiatal tehetségek érvényesülését segítette, majd 2001-ben az itt megismert ifjú muzsikusokból újjáalakította a P. Box zenekart. A Sors sajnos ezúttal sem hagyott sok időt a kibontakozásra, Cserháti István 2005. augusztus 21-én, súlyos betegség következtében végleg lecsukta a Hammond-orgona tetejét. Pityi, ahogy mindenki nevezte, Ajkán született, ahol mindaddig kitartott, amíg a zenei lét a fővárosba nem szólította. Talán nem véletlen, hogy Cserháti és Bencsik távozása előtti utolsó koncertjét 1980. szeptember 15-én, Ajkán tartotta a P. Mobil, miként az sem, hogy a vadonatúj alakulat, a Pandora’s Box (röviden: P. Box) 1981. január 11-én éppen ugyanott, Pityi szülővárosában mutatkozott be elsőként a közönségnek. A zenekar, illetve Pityi ezután sem feledkezett meg Ajkáról: a P. Boksz átalakulásáig szinte éves rendszerességgel hirdette a rock igéjét egyre gyarapodó rajongótáborának. Viszonossági alapon a Veszprém vármegyei város is hálával emlékezett/emlékezik meg neves, lokálpatrióta szülöttéről: 2014. augusztus 19-én – Cserháti születésének hatvanadik évfordulója alkalmából – az ajkai Agorán ötezer fős lelkes közönség előtt adott közös, nagysikerű koncertet a P. Mobil és a debreceni P. Box. Emellett a város vezetése kötelességének érezte, hogy közterületet nevezzen el a legendás billentyűsről: 2021 novemberétől az egykori Úttörő tér viseli Cserháti nevét.

A hagyományokhoz hűen születésének 70. évfordulójáról is méltó módon emlékezik meg Ajka városa. 2024. augusztus 19-én egy élvonalbeli énekes és két zenekar idézi fel a közel húsz esztendeje elhunyt billentyűs-szerző munkásságának legfontosabb állomásait. A Tunyó Öröksége zenekar a P. Mobil korszak, a Cserháti István Emlékzenekar pedig a pandorás idők legsikeresebb szerzeményeivel tiszteleg a legendás zenész emléke előtt. A dalok zömét mindkét formáció sztárvendégeként az a Varga Miklós adja majd elő, aki a P. Box első énekeseként írta be magát a magyar rock történetébe. A háromórás szuperkoncerten minden olyan dal elhangzik, amely valamilyen módon kötődik Cserháti István zenei munkásságához.

Ez a koncert róla, a kiváló billentyűsről, a zeneszerzőről és Ajka város szülöttéről szól. A koncertet augusztus 19-én 18 órától rendezik.