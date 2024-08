Európa számos országában része a járművezető-képzésnek a szülők melletti (oktató nélküli) vezetésgyakorlás. Jelenleg az itthoni jogszabályok szerint ez nem lehetséges, de könnyedén előfordulhat, hogy megváltozik ez egy jogszabály-módosítással.

Az üggyel kapcsolatban kikértük Réfi Ferenc közlekedési szakoktató véleményét a témában.

– Rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban még nekünk, oktatóknak is – kezdte Réfi.

Réfi Ferenc közlekedési szakoktató szerint még sok a kérdőjel a témában

Fotó: Balogh Dávid/Napló

– Első körben jogszabályt kellene módosítani, ugyanis ha a nagypapa kimegy gyakorolni az unokával, az bűncselekménynek számít. Kapásból ugrik a jogosítvány, és még pénzbüntetés is jár mellé. Az autót be kell e pedáloztatni? Ha igen akkor kell rá műbizonylat, külön műszaki vizsgáztatás, ami igencsak költséges folyamat. Fel lehet ezt rendesen építeni, illetve nekünk oktatóknak is nagy segítség lenne az, ha már valamennyire a tanuló képben lenne az autóval, vagy az autó működésével. Egy szülő vagy rokon nem tudja helyettesíteni az oktató munkáját, de nagy mértékben elő tudja segíteni – fogalmazott a veszprémi oktató.

A szakemberek dolgoznak azon is, hogy a VR-szimulátorokat miként vethetnék be a vezetőképzésbe. Ezek leginkább azt az előnyt hordozzák, hogy rendkívül biztonságosak. A tanulók többek között olyan extrém, váratlan helyzeteket gyakorolhatnak, amelyek földrajzi adottságok vagy helyzetek veszélyessége miatt a való életben kivitelezhetetlenek.

A szimulátorok használata az oktatás valamennyi pontján beépíthető: az elején a járműkezelés elsajátítását, a közepén a különböző forgalmi helyzetek megoldásának gyakorlását, a végén pedig a vészhelyzetekre való felkészítést segítheti.

Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak 2025. márciusig kell letennie a kormány asztalára a KRESZ megújítására vonatkozó szakmai javaslatait.