A hely hangulata kicsit posztapokaliptikus, néhol kifejezetten nyomasztó – elég a bomló őztetemet említenem, amely a látvány mellett orrfacsaró bűzzel is párosul. Ezen túllépve a hely atmoszférája különleges élményt nyújt az odalátogatóknak, viszont, mint említettem, az objektum magánterület, tehát a belépés engedélyköteles. Mindemellett sem elhanyagolható megjegyezni, hogy a területen való mozgás határozottan baleset-, néhol életveszélyes! A belső járatokba kifejezetten ellenjavallt lemenni! Bármerre nézünk, kiálló vasak, gödrök, éles tárgyak, ezek mellett sötétség, esetleges oxigénhiány, valamint az eltévedés lehetősége is fennáll! A magam részéről maradtam a felszíni épületek és tárgyak fotózásánál, bár itt is nagyon oda kellett figyelnem minden lépésre. A belső fotókat, amelyek ugyanazon a napon készültek, Tóth Gergő bocsátotta rendelkezésemre.