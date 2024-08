Rekordszámú esetet láttak el idén a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat önkéntesei, összesen több mint 3500 sérülést kezeltek a Balaton 13 településének 19 strandján - közölte a Magyar Vöröskereszt az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által megszervezett Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatban idén nyáron is több mint háromszáz, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. Feladataik közé tartozott a strandokon az azonnali elsősegélynyújtás biztosítása, szükség esetén az újraélesztés folyamatának megkezdése, valamint a vízben és a parton szerzett sérülések ellátása. A leggyakrabban a kagylók vagy kövek okozta vágásokat, horzsolásokat és a rovarcsípéseket kellett ellátni, de az extrém meleg miatt több alkalommal volt szükség napégés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is - ismertette a részleteket a Magyar Vöröskereszt. A közleményben kitértek arra is, hogy kedden zárult le a szolgálat 18. szezonja. Az elmúlt 18 évben a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat önkéntesei összesen 55 889 sérülést láttak el szakszerűen - tették hozzá.