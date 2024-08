A védelem ez esetben kettős – amellett, hogy ingatlanunkra vigyázunk, rendben tartjuk, védjük a közeli erdő élővilágát is. Például a vadat, hogy ne sérüljön meg. Nemrég telkünkön – és a szomszédoknál – olyan mértékű vadkárok keletkeztek, hogyha nem teszünk lépéseket, az csak tovább fokozódik. Állatnak sem, embernek sem jó ez, de létezik megoldás, és megléptük. Szakember felmérte, elkészítette a két méter magas, új vadhálót, ami oszlopok magasításával, sok kiadással, munkával járt, viszont elérte célját: már nem a gyümölcsfák között éjszakázik a vad. Az állatvédők se féljenek, a „találmány” remekül betölti szerepét, az éj sötétjében is észreveszik az állatok, megszokják és kerülik a környéket. Az egyik szomszéd még kutyákat is hozott. Mindez humánusabb, természetesebb, esztétikusabb, mint a szögesdrót, azt hiszem.