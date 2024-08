„Ez az iparág, azáltal, hogy betör a művészet területeire, a művészet legveszélyesebb ellenségévé vált" – írta hajdan Baudelaire a fotográfiáról. Virginia Woolf pedig így írt a filmről: „A mozi hatalmas mohósággal csapott le áldozatára, és jelenleg nagyrészt szerencsétlen áldozatának testéből él. De az eredmények katasztrofálisak mindkettőre nézve…”

A kiállítás invitálójában írják azt is: a generatív képi és nagy nyelvi modellek – népszerű nevükön „a mesterséges intelligencia” – alig két éve robbantak be a köztudatba. Ritkán, bár egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy heves ellenérzést vált ki sokakban egy új technológia megjelenése.

Forrás: Művészetek Háza Veszprém/Facebook

Nem kevesen, figyelemreméltó tekintélyek is, az emberi kreativitás, sőt olykor az emberiesség, szélsőséges esetben az emberiség halálát vizionálják. Igazuk van-e vagy sem? Nem tudom. Engem, aki egész életemben kép- és szövegalkotással foglalkoztam médiaművészként, filmesként és íróként, lázba hoztak az új technológia lehetőségei és perspektívái. Úgy éreztem, ha nincs módomban filmet készíteni, így mégis módomban áll szövegből és látványból világot teremteni.

Új kifejezési lehetőség

Valahol az irodalom, a képzőművészet, a film és a digitális művészet által behatárolt, vagy inkább megnyitott területeken, mindegyik vonzásában, de egyikkel sem azonosan épp megjelenőben van egy új kifejezési lehetőség, amit egyesek már művészetnek, mások még szemfényvesztésnek tartanak.

Kétségtelen, hogy a fényképezés és a film is első lélegzetvételeiben vásári látványosságként, technológiai szenzációként jelent meg, de az is igaz, hogy ott ébredeztek e műfajok művészeti lehetőségei, formái is. Ráadásul mindkét találmány arra kényszerítette a bennük konkurenciát látó múzsákat, hogy új utakat keressenek.

A fény és a fénybe állított tárgy

Akárhogy is. Egy tőről fakadnak, teremtmények, amelyek tágítják az ember létét. Ahogy a fény és a fénybe állított tárgy borzolja és reakcióra készteti a fényre érzékeny analóg vagy digitális felületet, úgy ingerli és kényszeríti reakcióra a szöveg, az elképzelés a generatív modellek neurális hálóit.