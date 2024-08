Amikor nagyra becsült kollégám megnézte a fotókat, kapásból youngtimereknek nevezte ezeket a szebb időket megért, megélt gépeket. Van is igazsága, merthogy oldtimereknek semmiképp sem mondhatók. Oszlásnak indult autóknak annál inkább – de ezt már olvasónk fogalmazta így. Egy Daewoo Nubirát, illetve egy Volkswagen Polót (utóbbi kívülről már valóban oszlik!) kerestünk és találtunk, előbbi úgy fél, utóbbi másfél éve dekkol a parkolóban, ahogy megtudtuk. Tényleg roncsok? S miért ez a nagy felhajtás?

Roncsok vagy sem? A Polo a bejárattal szemközt áll. Külsőre nyomokat hagy magán, belsőre meg az ember lelkében

Fotó: Benkő Péter/Napló

Nem tűnnek fel senkinek ezek a tán még megmenthető roncsok?

Nos, több okból kifolyólag is. Egyrészt, mindkét járgány rendszámot visel, ahogy az illendőség azt megköveteli, ami azt feltételezi, tulajdonosaik fizetik a kötelezőt utánuk – de lényegében a semmiért, hiszen nem használják. A másik ok pedig az üzlet. Az élelmiszerbolt ugyanis a nap bizonyos időszakaiban nagy forgalmat bonyolít le, következésképp a potenciális vásárlók elől foglalják el az egyébként szabaddá tehető helyeket. Két kocsi két helyet is. Itt jön be a képbe az üzlet, annak vezetője, dolgozói. „Vajon – tekintve, hogy a Polo közvetlenül a bejárattal szemközt parkol – miért nem tűnt fel eddig senkinek, hogy vajon mióta van ott, s miért nincs szüksége rá a tulajnak” – teszi fel olvasónk a jogos kérdést. A Nubira esetében aprócska enyhítő körülmény, hogy a bejárattól távolabb pihentetik, s csak néhány hónapja.

Bár a Nubira sem mai gyerek, ő szerényebb. Meghúzódik a parkoló oldalában

Fotó: Benkő Péter/Napló

A távol-keleti csoda és a német precizitás szimbólumai itt, Közép-Európában találkoztak, lehet, azért, hogy megleljék a közös nevezőt. Nekünk sikerült: a gumi(k)! Mert levegő nélkül, leeresztett kerekekkel, saját „lábukon” ezek a járgányok nem egykönnyen távoznak el jelenlegi vesztőhelyükről.