– Itt van Amerika! – így köszöntötték többen is a párt, aki a Nagy Almának is nevezett metropoliszban él.

A New Yorkban élő Stenger Mihály és felesége, Éva is ellátogatott a városlődi Rozmaring fesztiválra a hétvégén

Fotó: Kovács Erika/Napló

Mihály, aki Városlődről származik és 1958 óta él New Yorkban, azt mondta, amikor csak teheti, ellátogat szülőfalujába, ahol a feleségével együtt mindig kitűnően érzi magát. Jó érzés számára találkozni rokonokkal, ismerősökkel, azt fájlalja, hogy sajnos egyre kevesebben vannak már köztünk. Ilyenkor beszélnek a múltról, a régi időkről, illetve arról, hogy ők hogyan élnek Amerikában. Stenger Mihályról egyebek mellett megírtuk, világsztárokat szállított elegáns fekete limuzinnal forgatási helyszínekre, egyéb eseményekre, számos ismert személyiséggel ma is barátságban áll. Már nyugdíjas, de ma is sok sztár felkéri sofőrnek, mert nagyon kedvelik Mihályt, aki úgy ismeri a világvárost, mint a tenyerét. Nemrég felesége tököli házában látták vendégül a világsztár Bill Murray-t, aki kifejezetten hozzájuk érkezett Magyarországra magángépével. A háznál együtt élvezték a kertet és a sztár életében először szedett cseresznyét, amit nagyon élvezett.