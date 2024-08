A tábor programját Vincze András nyíregyházai nyugdíjas gyógypedagógus, tanár szervezi immár harminc éve az ország különböző pontjain.

– A résztvevők számára ingyenes táborban többek között autista, látássérült, mozgássérült, tanulásban akadályozott, súlyos fogyatékkal élő 14 és negyven év közötti fiatalok, felnőttek pihennek, akik többnyire a keleti országrészből érkeztek. Többen még az iskolai rendszerben vannak, mások már végeztek és dolgoznak. Harmadik éve ellátottak is vannak a táborozók között, például a kisvárdai Megoldás Közhasznú Egyesületből, a záhonyi Gesztus Közhasznú Egyesület tagjai, de vásárosnaményi, nyíregyházi sérült fiatalok úgyszintén.

A balatonszepezdi tábor napjai emlékezetesek maradnak a résztvevők számára

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A hat nap alatt sok élményt szereztek, ellátogattak például Tapolcára, ahol a tavasbarlangban csónakáztak, de többször fürödtek a Balatonban is. Keszthelyen megnézték a Festetics-kastély parkját, Balatonedericsen az Afrika Múzeumot. Tihanyban a bencés apátságot és a múzeumot látták, Nagyvázsonyban a Kinizsi-várat és a Postamúzeumot ismerték meg. Monoszlón, a Hegyestűn kézbe foghattak több millió éves kőzetdarabokat. Az utolsó program keretében Révfülöpről hajókirándulást tettek Balatonboglárra.

– A tábor költségeit Tiborcz István cégtulajdonosként és magánemberként állja öt éve, továbbá Koós Szabolcs kommunikációs szakértő ugyancsak sokat segít nekünk a szervezésben, lebonyolításban – tette hozzá Vincze András.

Elmondta még, hogy a táborozóknak leginkább a sétahajózás tetszett, de örültek a balatoni fürdésnek is. Legtöbbjük számára ez a hét volt az egyetlen kikapcsolódás a nyáron.

A húszéves Jónás Márkus örömmel segített a konyhai teendőkben is a szervezőknek

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A nyíregyházi húszéves Jónás Márkus azt mondja, számára a legszebb élményt a Hegyestű tetejére való túrázás jelentette, de a tapolcai tavasbarlangban is nagyon jól érezte magát, és a sétahajózást szintén nagyon várta. Örült, hogy több barátjával együtt táborozhatott Balatonszepezden, ahogy már tavalyelőtt is sikerült ide eljutnia. Márkus diákönkormányzati elnök, a táborban sokat segít a táborvezetőknek, például az ebédlőben a terítésnél, de más feladatokat is rábízhatnak, ő pedig örül, hogy segíthet.