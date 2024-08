Az ünnepség az Országzászló emlékműnél koszorúzással kezdődött, majd a Jókai Mór Művelődési Központ színháztermében az új kenyér megáldását követően Magyarok fénye, ország reménye címmel ünnepi táncjátékkal emlékeztek az államalapító Szent István királyra.

A rendezvényen Unger Tamás önkormányzati képviselő mondott beszédet, mint fogalmazott, ez az ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy volt egy európai értelemben is meghatározó államférfi, aki elszántságával, tudásával és főleg hitével képes volt letenni egy olyan állam alapjait, ami több mint ezer év után is létezik. Az eseményen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás polgármester is részt vett.

Nemzeti ünnepünkön Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás az Országzászló emlékműnél koszorúzott

Fotó: Haraszti Gábor

A pápai megemlékezésről hamarosan részletesen is beszámolunk.