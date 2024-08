Az Énekmondók Emlékezete egy Cseh Tamás tiszteletére rendezett esemény, amely szombaton kopjások, szablyások szórakoztató bemutatójával is várta az érdeklődőket. Utána – mielőtt csatlakoztunk volna a fűbe plédet leterítőkhöz, akik csak úgy leültek énekelni, zenélgetni a bakonybéli Szent-kútnál a földre – elcsendesedésre kerestünk a természet ölelésében alkalmat. A kálváriadomb tetejére mentünk fel, amely része a hasonló, elmélkedésre, imára alkalmat, helyet adó bakonyi, Balaton-felvidéki túraútvonal-láncolatnak, amit úgy neveztek el, hogy Via Calvaria – Csendhegyek útja. A Mária-út – amely népünk Máriához kötődő szent helyeit, kegyhelyeit, kápolnáit, forrásait csatolja be az európai zarándok-vérkeringésbe – szintén érinti Bakonybélt, a hívek a Zirci Ciszterci Apátságtól a bakonybéli bencések Szent Mauríciusz Monostoráig évente legalább egyszer együtt megteszik ezt az utat.

A bakonybéli Borostyán-kútnál lévő Mária-szoborhoz meredek lépcsősor és egy létra vezet fel

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A bakonybéli Szent-kútnál a 14 stáció egyik oszlopának, képének felújításához Hobo járult hozzá a rajta lévő emléktábla alapján. A domb tetején található három szobor, Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Két éve itt, a közvetlen szomszédságukban mélyítettek ki egy háznyi gödröt régészeti feltárás keretében és az alján találtak egy olyan zugot, amit biztosan emberi kéz alakított ki. Itt remetéskedhetett Szent Gellért, Szent István fiának, Imre hercegnek a nevelője. Erről tavalyelőtt írtunk.

A bakonybéli kálváriadomb tetején három szobor látható, Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Fentről nem a szokásos úton, hanem egy másik ösvényen indultunk el visszafelé, hogy a szent-kúti tónál álló kápolnához lejussunk. Ez sokkal meredekebbnek, vadregényesebbnek bizonyult, kapaszkodást igényelt. Így viszont a fenti irányból érkeztünk meg – talán azokon az ösvényeken, amelyeket remetéskedése idején Szent Günter és Szent Gellért is koptatott – a Mária-szoborhoz. Ehhez egyébként a kápolna felől lépcső vezet fel. Egy elfalazott sziklahasadék előtt, egy mélyedésben áll a Lourdes-i Mária-szobor. A szájhagyomány szerint e barlang lehetett a remeteség helye.