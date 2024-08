Közelebb leszek édesanyámhoz, ez volt az első gondolatom, amikor megtudtam, hogy augusztus elsejétől Ajkán folytatom a szolgálatomat, mondta Tál Zoltán, aki a nyugállományba vonult Bakos Frigyes atya utódja. Zoltán atya az elmúlt időszakban minden városrészben tartott misét, találkozott a hívekkel. Az emberek szeretetét nemcsak a hívő közösségben érezte, hanem többek között ügyintézés közben is.

Tál Zoltán atya

Fotó: Tisler Anna/Napló

– A kormányhivatalban intéztem a lakcímkártyámat, amit az ügyintéző úgy nyújtott át, hogy azt mondta, érezze jól magát közöttünk. Nagyon jól esett – mondta Zoltán atya. – Az utcán vagy a boltban egyre többen rám köszönnek. A szentmisét követően kezet fogok a hívekkel – tette hozzá.

Zoltán atya Keszthelyről érkezett Ajkára. Gyermekkorát Vigántpetenden töltötte, majd 1984-ben szüleivel és testvéreivel Nagyvázsonyba költözött. Veszprémben a Vetési-gimnáziumban érettségizett, útja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára vezetett. Isten hívását egy medjugorjei zarándoklaton érezte, ott vált biztossá, hogy a papi hivatást választja. Márfi Gyula érsek 1998. június 18-án szentelte pappá. Tavaly júniusban Keszthelyen volt az ezüstmiséje. Boldogsággal töltötte el, hogy szolgálhatja Istent. Hívő családban nőtt fel, rendszeresen jártak templomba, a gyermekek részesültek az elsőáldozás és bérmálás szentségében. Ma Ajkán a Szent István Király Általános Iskola és Óvoda lelki igazgatója is. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban érezzék át Isten feltétel nélküli szeretetét. Keszthelyen sokan vettek részt a családi misén, ahol a legkisebb gyermekek figyelmét kifestőkkel kötötték le, és ha a kisgyermek mise közben beszélt, az sem zavarta a jelenlévőket. Ezeket Ajkán is szeretné meghirdetni. A ministránsokat is össze kívánja kovácsolni közösséggé. Ha igénylik, zarándokutakat is hirdet. Az utazás, az együttlét, a közös élmények közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Tál Zoltán a Magyar Imre Kórház kórházlelkésze, valamint a sümegi kerület esperese is.