- Az új tanév előkészületei nem a nyáron, hanem már az előző tanév tavaszán elkezdődtek, hiszen több pályázat, beruházás heteket, sőt több esetben hónapokat vesz igénybe, így történt olyan fejlesztés, amit a vállalkozói, építőipari kapacitások figyelembe vételével és megfelelő szervezésével már az előző tanév végén sikerült befejezni, és van olyan, amit az ősz folyamán tudunk elvégezni. Ennek megfelelően a 2024-ben lejáró villámvédelmi és villamos berendezési eszközök felülvizsgálata megtörtént, a szükséges biztonsági munkálatokat az adott iskolákban 10 millió forint értékben végeztük el. Több iskolánkban festettünk tantermeket karbantartó kollégák vagy vállalkozók segítségével, elkészítettük a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola, a Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola és a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai tanúsítványát és átvilágítását. Klímaberendezést szereltetünk be a napokban a zánkai Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola informatika termébe, új villanybojlert kapott a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola tornatermi blokkja, míg a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében helyreállítottuk a balesetveszélyes díszburkolatot - sorolta a tankerületi igazgató.

A tanévkezdés előtt elkészült a tavaly óta már önálló Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola energetikai tanúsítványa és átvilágítása. A képen Bodor Tamás igazgató díjat ad át az iskola tanulmányi versenyének eredményhirdetésén az előző tanév végén

Fotó: Szijártó János/Napló

Fenyvesi Zoltántól azt is megtudtuk, hogy a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégiumba 16 tanulóasztalt és 32 tanulószéket szereztek be, a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskolába fali méregszekrényt, a Balatonfüredi Fekete István Általános Iskola, EGYMI-be pedig különböző fejlesztő eszközöket. A Balatonfüredi Tankerületi Központ 8,3 millió forint értékben sportszerekkel, sporteszközökkel is segítette az intézmények munkáját. Az új tanévet új gázkazánnal kezdi meg a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, ahol a külső sportpálya és az udvar is megújul a város és a Klebelsberg Központ közös beruházásában. A Művészetek Völgye Általános Iskola taliándörögdi telephelyén szintén új kazán adja a meleget következő fűtési szezonban.