Pálfi Erika, a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője a rendezvény előtt elmondta, az Oktatási Hivatal, amely ebben az évben 25 éves, a pedagógiai oktatási központok révén minden évben megszervezi ezt a tájékoztatósorozatot, ahol minden tanévkezdéssel kapcsolatos információt igyekeznek átadni. Ilyenkor minden igazgatót meghívnak fenntartótól függetlenül, azaz nem csak a tankerületi iskolák igazgatói érkeznek, az óvodák igazgatói is jönnek, és egyházi intézmények vezetői is.

Az Oktatási Hivatal országos szakmai tanévnyitó konferenciát szervezett kedden a Veszprém vármegyei köznevelési intézmények fenntartói képviselőinek és az intézmények igazgatóinak

Fotó: Fülöp Ildikó

– Elmondjuk, hogy milyen taneszközök, milyen tankönyvek készültek még a nyár során, amiket lehet használni. Milyen digitális fejlesztések várhatók, kik, mikor, mennyi laptopot kapnak, hiszen folytatjuk szerencsére ezt a programot is – sorolta Pálfi Erika. – Ebben az évben tudunk beszélni a bérfejlesztés további lépéseiről is, ez is egy rendkívül fontos dolog. De nyilván érdekli a pedagógusokat, az igazgatókat a teljesítményértékelés új rendszerének az elkezdése, ami a jövő héten startol.

– Lényegében minden pedagógust értékelnie kell az intézményvezetőknek, úgyhogy az ezzel kapcsolatos összes információt átadjuk a konferencián – tudtuk meg. – Ugyanakkor a heti öt testnevelés megtartásával kapcsolatban szabályozásbeli újdonság van. Fontos célunk, hogy tényleg minden gyerek mozogjon, mert a Covid óta az látható, hogy a Netfit-mérésen a tanulóknak az egészségi állapota túl sokat nem romlott, de nem is javult, ezért ezzel komolyabban kell foglalkozni.

0-24-ben ott van a tanulók kezében, gyakorlatilag 6 évestól 18 éves korig

Eközben megjelent egy rendelet nemrégiben azzal kapcsolatban, hogy az OECD országaiban – amibe Magyarország is beletartozik – felmérések voltak a digitális eszközök használatáról. Ebből kiderül, hogy 0-24-ben ott van a tanulók kezében, gyakorlatilag 6 évestól 18 éves korig.

– Jelen vannak a tanítási órákon is, ami zavarja az együttműködést a tanárral, a kiscsoportos munkában az odafigyelést a közös munkára, ezért történt meg egy szabályozásbeli korlátozás, aminek a lényege, hogy a tanulóknál ne legyen mobiltelefon egész nap az iskolában – fogalmazott Pálfi Erika.