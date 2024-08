A MÁV-Start tájékoztatása szerint Győrszabadhegy és Veszprém között pályakarbantartási munkákat végeztetnek. Ezért augusztus 26. és 30. között a 11-es Győr-Veszprém vonalon gyorsjáratú vonatpótló autóbuszok közlekednek. Ezek nem érintik Győr-Gyárváros, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa és Veszprémvarsány állomást. Ezeken a Győr és Bakonyszentlászló között közlekedő vonatpótló buszok állnak meg. Vinyét szintén nem érintik a gyorsjáratú vonatpótlók, amik átmenetileg a két vármegyeszékhelyt összekötik. De Vinyére is eljuthatunk vonatpótló buszokkal. A járatok indulásáról mindegyik viszonylatban érdemes előre tájékozódni, és továbbra is érdemes a Bakonyba jönni, akár kirándulni, a lelket feltöltő élmény lehet. Minderről korábban is írtunk.

Térképes és menetrendi információk

Forrás: MÁV-csoport

Most közzétesszük a térképes és a részletes menetrendi információkat. A 11 Győr-Veszprém vasútvonalon a járatok módosított menetrend szerint közlekednek 2024. augusztus 26. hétfő, 00.00 órától 2024. augusztus 30. péntek, 23.59-ig. A pótlóbuszok Veszprém vármegyében Porva-Csesznek vasútmegálló helyet Csesznek Suttony autóbuszmegállóban állnak meg, Eplényben az Eplény Újtelep megállónál.

Térképes és menetrendi információk

Forrás: MÁV

Térképes és menetrendi információk

Forrás: MÁV

Térképes és menetrendi információk

Forrás: MÁV

Térképes és menetrendi információk

Forrás: MÁV