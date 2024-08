A meleg napok még egy ideig velünk maradnak, de hivatalosan a hétvégén véget ér a nyár, az általános és középiskolák várják a diákokat. A Veszprém televízió a tanévkezdéssel foglalkozik majd szeptember 2-án este. A stúdió vendége lesz Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója, akit az idei tanévről, az iskolák előtt álló feladatokról, valamint az elmúlt időszakban lezajlott felújítási munkákról is kérdezik majd. A szakképzési intézményi központ háza táján is számos beruházás történt. Épül az új tanműhely, és energiahatékonysági beruházások is történtek. A Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárját, Pap Mátét és főigazgatóját, Kavalecz Gábort kérdezik az aktualitásokról.