Szent-kút, Borostyán-kút vagy Három-kút. Több elnevezése is van a helynek, amelyről a közelmúltban kétszer is írtunk. Egyszer azért, mert forrásmedencéjébe ismeretlenek nagy mennyiségű követ és karvastagságú faágakat dobtak, amik eltömítették a források kifolyóját. Másodszor azért, mert a tavat a falugondnok és a közmunkások csónakból kitakarították, sok hínárt és nádat távolítottak el a mederből és a tó partjáról. Ezután járt itt a napokban fotós kollégánk, Fülöp Ildikó. Elbűvölő képei mutatják be a Bakony szívének nevezett helyet.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hagyomány szerint a bakonybéli monostort alapító Szent Günther és a később vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely közelében töltött remeteségben több évet. A község tisztelettel őrzi a két szent legendáját. Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát, amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel. Ekkor készült a 14 képből álló stáció és a szikla tetején található kálvária, Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával. Ma már része a Via Calvaria – Csendhegyek útja túraútvonalnak, melyre hasonló bakonyi, Balaton-felvidéki helyeket fűztek fel.

A kápolna mellett lépcső vezet egy elfalazott sziklahasadékhoz, amely elé egy Lourdes-i Mária-szobor került. A kápolna előtt három forrás fakad, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A források táplálta tavacska mellett pedig a Szent Gellértet és egy szarvasborjút ábrázoló szobor áll.

„Áldozóhely volt. Szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falakat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget csöndjében. Élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akármikor jössz, itthon van az Isten” – ez a Kányádi Sándor-idézet fogadja a sétálót a bakonybéli Borostyán-kútnál. A Szent-kútnak is nevezett helyről, kápolnájának környékéről nem lehetne érzékletesebb leírást adni.